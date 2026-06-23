Ограничения в аэропорту Сочи ввели в четвертый раз за сутки

В аэропорту Сочи в четвертый раз за сутки ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В аэропорту сообщили, что службы воздушной гавани готовы возобновить работу сразу после снятия ограничений. Авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях по рейсам.

Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиаперевозчиков, а также обращать внимание на аудиообъявления.

В аэропорту также призвали пассажиров не занимать сиденья багажом и личными вещами, уступать места пожилым людям, женщинам и детям.

В терминале продолжает работать бесплатная комната матери и ребенка. Возле санитарных зон для пассажиров доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Ранее сообщалось, что в течение ночи с 20:00 22 июня до 07:00 23 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 143 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники ликвидированы над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Крым и Республики Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

На территории Краснодарского края действует запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ, местонахождении военных, а также потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы до 300 тыс. руб. Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей не снимать военный и служебный транспорт, объекты транспортной, топливно-энергетической, промышленной и другой критической инфраструктуры.

Мария Удовик