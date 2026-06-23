На Ставрополье в 2027 году заработает образовательный кластер радиоэлектроники

На Ставрополье дан официальный старт формированию образовательного кластера «Радиоэлектроника»: соответствующее соглашение подписали региональные министерства, три профессиональных учебных заведения и четыре промышленных предприятия — кластер начнет полноценную работу в 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подведомственный краевому министерству промышленности колледж связи стал площадкой для подписания соглашения о запуске нового межотраслевого образовательного объединения. Документ скрепили подписями и.о. министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин, министр образования региона Мария Смагина, а также руководители организаций-участниц кластера.

Помимо колледжа связи, в состав объединения вошли Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники, Буденновский политехнический колледж и Невинномысский химико-технологический колледж. Производственную часть альянса представляют четыре предприятия отрасли: «Сигнал», «Электроавтоматика», «МТУ Телеком-С» и «Электростройсервис».

Новое объединение формируется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» и приступит к работе в 2027 году. По расчётам организаторов, к 2029 году число обучающихся в кластере превысит 900 человек, причем 160 из них будут осваивать профессию по договорам целевой подготовки — непосредственно в интересах предприятий-партнеров.

«Наш край обладает серьезным потенциалом в сфере радиоэлектроники и телекоммуникаций. Отрасль развивается, и потребность в квалифицированных специалистах растет. Это будет принципиально новая модель образования: практико-ориентированная, выстроенная в тесном партнерстве с работодателями, дающая возможность студенту погружаться в реальные производственные задачи», — заявил Дмитрий Макаркин.

Финансовую основу проекта составит федеральный грант объемом 100 млн руб. Дополнительные средства поступят из краевой казны и от самих предприятий-партнеров: их направят на капитальный ремонт и техническое переоснащение учебных корпусов. В частности, планируется обустроить 13 специализированных рабочих зон по различным направлениям подготовки, а в лабораторном корпусе колледжа разместится учебно-производственный комплекс «Сборка зарядных устройств малогабаритных».

Для Ставропольского края «Радиоэлектроника» станет вторым кластером в рамках «Профессионалитета». Первый — специализирующийся на химической промышленности и расположенный в Невинномысске — функционирует уже второй год и демонстрирует устойчивые результаты. Эксперты полагают, что отработанная на химическом кластере модель взаимодействия учебных заведений с производством позволит новому объединению избежать организационных трудностей на старте.

Станислав Маслаков