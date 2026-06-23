На Крымском мосту со стороны Керчи скопилось более 700 машин

Очередь из легковых автомобилей и автобусов перед пунктом досмотра на Крымском мосту со стороны Керчи к 12:00 выросла до 750 единиц. Об этом сообщается в «Максе» с оперативной информацией о ситуации на мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Время ожидания в очереди в настоящее время составляет около трех часов.

При этом на таманской стороне очередей перед досмотровым пунктом нет — проезд осуществляется в штатном режиме.

Напомним, что вечером 22 июня движение по Крымскому мосту временно перекрывалось. В 5:10 мск 23 июня проезд был возобновлен.

Наталья Решетняк