Курьер мошенников забрал у 76-летнего петербуржца 8,6 млн рублей и был задержан

Полиция Калининского района задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он забрал у пенсионера с Суздальского проспекта более 8,6 млн рублей, переданных под предлогом «сохранности средств». Возбуждено дело, курьер арестован, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возбуждено дело, курьер арестован

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Возбуждено дело, курьер арестован

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Деньги потерпевший отдавал частями в январе. Полиция призывает не передавать наличные незнакомцам.

Кирилл Конторщиков