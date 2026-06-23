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Курьер мошенников забрал у 76-летнего петербуржца 8,6 млн рублей и был задержан

Полиция Калининского района задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он забрал у пенсионера с Суздальского проспекта более 8,6 млн рублей, переданных под предлогом «сохранности средств». Возбуждено дело, курьер арестован, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Возбуждено дело, курьер арестован

Возбуждено дело, курьер арестован

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Возбуждено дело, курьер арестован

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Деньги потерпевший отдавал частями в январе. Полиция призывает не передавать наличные незнакомцам.

Кирилл Конторщиков

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