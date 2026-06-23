В Татарстане в ночь и день 24 июня в отдельных районах, включая Казань, ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15–18 м/с. Об этом сообщает МЧС России в официальном приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 24 июня ожидаются дожди, грозы и ветер до 18 м/с

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Татарстане 24 июня ожидаются дожди, грозы и ветер до 18 м/с

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По сообщению Гидрометцентра республики, погода будет формироваться под влиянием тыловой части циклона.

Температура воздуха ночью будет достигать 11–16 градусов, днем — до 18–23 градусов.

Анна Кайдалова