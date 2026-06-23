В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты воздушных судов сняты в аэропорту Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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Ограничения распространялись на прием и выпуск самолетов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, сейчас на вылет задержан 31 рейс. Самолеты должны направиться в Уфу, Екатеринбург, Сыктывкар, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самару, Батуми, Чебоксары, Москву, Тюмень, Ульяновск, Череповец, Нижнекамск, Анталью, Красноярск, Новосибирск, Омск и Пермь. Отмененных рейсов нет.

На прилет задержан 41 рейс. Самолеты должны прибыть из Екатеринбурга, Челябинска, Тель-Авива, Перми, Тюмени, Кургана, Новосибирска, Уфы, Омска, Тбилиси, Нижневартовска, Москвы, Томска, Барнаула, Саратова, Ухты, Антальи, Самары, Казани, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Даламана, Красноярска, Сыктывкара, Батуми, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Ханты-Мансийска и Нижнекамска. Отменены 11 рейсов из Сыктывкара, Минеральных Вод, Москвы, Екатеринбурга и Омска.

Алина Зорина