Для детей из Петербурга организуют возвращение из «Артека» и альтернативный отдых

Группа детей из Санкт-Петербурга, отдыхавшая в международном детском центре «Артек» в Крыму, в ближайшее время завершит пребывание в лагере. Об этом 23 июня сообщили в городском комитете по образованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургские школьники завершат смену в «Артеке»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Петербургские школьники завершат смену в «Артеке»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Речь идет о небольшой группе школьников, которые находились в лагере по региональной квоте, а также участвовали в тематических сменах, организованных совместно с партнерами центра.

В настоящее время власти занимаются организацией их возвращения. Для тех детей, кто захочет продолжить летний отдых, рассматриваются варианты размещения в лагерях Краснодарского края.

Остальные участники смен смогут отправиться домой после завершения программы.

Матвей Николаев