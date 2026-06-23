Банда из Челябинска рекламировала наркотики с вертолета в Сочи

Шестеро жителей Челябинской области и пилот воздушного судна задержаны в Хостинском районе Сочи за нестандартную рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом kuban.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, преступники оклеили корпус вертолета логотипом онлайн-площадки, где продавались наркотики, и, поднимая его в воздух, привлекали новых потребителей запрещенных веществ.

Преступление было раскрыто сотрудниками наркоконтроля краевого ГУ МВД и Сочи при содействии коллег из Свердловской области.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 230 и 210 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств» и «Организация преступного сообщества»). Расследование продолжается, уточнили в полиции.

Наталья Решетняк