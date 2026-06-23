Контрактник получил 15 лет за фото графика РЭБ в Мурманской области

Северный флотский военный суд приговорил матроса-контрактника к 15 годам заключения за госизмену и диверсию. За $2,5 тыс. он передал постороннему фото графика обслуживания комплекса РЭБ и перерезал кабели управления модулей радиопомех на военном аэродроме в Мурманской области, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденный инициативно вышел на связь с неизвестным в мессенджере

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Осужденный инициативно вышел на связь с неизвестным в мессенджере

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Осужденный инициативно вышел на связь с неизвестным в мессенджере. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ранее в регионе уже фиксировались попытки диверсий на объектах Минобороны. Приговор вступил в силу.

Кирилл Конторщиков