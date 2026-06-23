В Новороссийске трижды за день ввели угрозу по БПЛА

На территории Новороссийска повторно объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил мэр города Андрей Кравченко. С утра 23 июня режим вводится в третий раз.

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Жителей и гостей Новороссийска призвали укрыться в комнатах без окон в случае включения сирен. Если сигнал тревоги застанет на улице, согласно действующим правилам безопасности, следует незамедлительно переместиться на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или парковку.

Для укрытий запрещается использовать автомобили, стены многоквартирных домов и открытые пространства около моря.

Горожанам рекомендуют сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.

По данным министерства обороны России, в ночь с 22 на 23 июня над регионами России, в том числе над Черным морем, Крымом и Краснодарским краем, дежурные средства ПВО сбили 143 украинских беспилотника. Прошедшей ночью в Новороссийске дважды объявляли угрозу атаки БПЛА.

Кристина Мельникова