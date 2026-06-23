Жителя Ставрополья обвиняют в финансировании экстремистской организации

В Ставропольском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Изобильненского округа по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2026 года обвиняемый перевел деньги организации, запрещенной на территории России. Помимо этого, в феврале и апреле в одном из ставропольских общежитий он открыто демонстрировал фото- и видеоматериалы этой организации, пропагандируя насилие в отношении определенной категории лиц.

Суд заключил фигуранта под стражу. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательной базы.

Константин Соловьев