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В Новороссийске снова объявлена угроза атаки БПЛА

В Новороссийске вновь объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

При включении сирен жителей и гостей города призвали не подходить к окнам и укрыться в комнатах без остекления либо с окнами, не выходящими на акваторию Черного моря. Для этого подходят коридор, ванная, туалет или кладовая.

Если сигнал застал граждан на улице, необходимо спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подземный переход или на подземную парковку. Автомобиль и стены многоквартирных домов для укрытия использовать запрещено.

Рекомендовано сохранять спокойствие и находиться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

Алина Зорина

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