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В Дагестане 5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки

СУ СК России по Республике Дагестан организована проверка по факту падения 5-летнего ребенка из окна квартиры в многоквартирном доме в Дербенте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что 22 июня 2026 года, что ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже одного из домов Дербента. С телесными повреждениями его доставили в больницу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Белоштейн

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