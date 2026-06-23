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В Анапе снова объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе вновь включена сирена, объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендуют укрыться в помещениях без окон — в ванной, кладовой, коридоре, подвале или на цокольном этаже. Автомобиль для укрытия использовать опасно.

Граждан также предупредили о запрете съемки и публикации материалов о работе средств противовоздушной обороны и специальных служб. Необходимо сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Единый номер экстренных служб — 112.

Алина Зорина

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