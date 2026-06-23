Дети сожгли свыше тысячи стогов сена в Вавожском районе Удмуртии

Почти 1,1 тыс. рулонов сена общим весом 370 т. сгорели в деревне Большая Гурезь-Пудга в Вавожском районе днем 22 июня. Пожар начался из-за детей, игравших с огнем, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

«Пламя стремительно охватило стога и деревянные конструкции навеса. К счастью, очевидцем происходящего стал местный житель, который незамедлительно сообщил о возгорании в экстренные службы»,— рассказал дознаватель ведомства Максим Сергеев.

Двое детей возрастом 9 и 12 лет играли под навесом с сеном. Один из них разжег костер зажигалкой. Пламя перекинулось на стога сена урожая 2024 года и деревянные конструкции, площадь возгорания составила 360 кв. м. Мальчики пытались потушить огонь самостоятельно, но не справились и убежали.