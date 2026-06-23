Сергей Шишкарев может продать терминал КСК в Новороссийске

Сергей Шишкарев, являющийся основателем ГК «Дело», рассматривает возможность продажи зернового терминала КСК в Новороссийске для приобретения 49-процентной доли у госкорпорации «Росатом», заявляет «Эксперт» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным СМИ, потенциальным покупателем терминала КСК в Новороссийске выступает «Деметра-Холдинг». Эта компания объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Стоимость терминала оценивается в 50 млрд руб.

Собеседники издания отметили, что «Деметра-Холдинг» является единственным крупным игроком на сельскохозяйственном рынке, который не обладает собственным глубоководным терминалом. При этом, в ГК «Дело» от комментариев по сложившейся ситуации отказались, а представители «Деметра-Холдинга» не ответили журналистам на запрос.

В апреле текущего года ФАС одобрила сделку по выкупу Сергея Шишкарева 49% доли в ООО УК «Дело». В настоящее время эта доля принадлежит госкорпорации «Росатом».

Кристина Мельникова