Врачи Удмуртии выписали более 30 тысяч электронных рецептов за два месяца

Более 33 тыс. льготных электронных рецептов выписали врачи в Удмуртии за апрель—май. Об этом сообщили в минздраве республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Более 208 тыс. жителей Удмуртии в 2026 году имеют право на льготное лекарственное обеспечение. Ежемесячно это очень большой объем рецептов. Чтобы сделать процесс удобнее для врачей и пациентов, сократить время на оформление документов <...> мы вводим электронные рецепты во всех государственных медицинских организациях Удмуртской Республики»,— рассказал начальник управления по организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения минздрава Удмуртии Илья Михеев.

Электронный рецепт автоматически направляется в аптеку, прикрепленную к медучреждению. Пациенту достаточно предъявить СНИЛС — вся информация доступна фармацевтам в электронном виде.

Бумажные рецепты будут продолжать выписываться в отдельных случаях, по требованию пациента, на медицинские изделия и спецпродукты лечебного питания и на лекарственные препараты, подлежащие учету.

Карина Пырина