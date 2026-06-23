Воронежцы оформили 360 тысяч объектов по правилам дачной амнистии

За 20 лет существования системы упрощенной регистрации недвижимого имущества, также известной как «дачная амнистия», жители Воронежской области зарегистрировали права на более чем 360 тыс. объектов недвижимости. За последние два года были узаконены 16,5 тыс. объектов. Об этом на брифинге рассказала руководитель регионального управления Росреестра Елена Перегудова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным управления, в регионе зарегистрировали права на 49,1 тыс. вспомогательных объектов — речь идет о банях, гаражах, летних кухнях, туалетах и хозпостройках. При этом в отношении почти 30,5 тыс. из них (62%) конкретное местоположение и границы не зафиксированы.

«Дачная амнистия» была введена осенью 2006 года, когда вступил в силу федеральный закон №93-ФЗ. В последующие годы ее действие неоднократно продлевали, последний раз это произошло в 2024-м. В соответствии с последними изменениями упрощенный порядок регистрации действует в России до 1 марта 2031 года. При таком порядке не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Дачная амнистия распространяется, в частности, на земельные участки, объекты недвижимости, построенные на таких земельных участках (для строительства которых не требуется получения разрешения на строительство — гаражи, бани, сараи и т.д.), а также на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — жилые дома. Такой дом должен иметь не более трех этажей, а его высота не должна превышать 20 м.

В конце мая «Ъ-Черноземье» также сообщал, что с начала реализации закона о «гаражной амнистии» в сентябре 2021 года на территории Воронежской области по упрощенной схеме зарегистрировали 2626 земельных участков общей площадью 11,9 га, а также 1537 гаражей. Срок действия закона о «гаражной амнистии» в текущей редакции истекает 1 сентября 2026 года. Однако в феврале в Госдуму был внесен законопроект о продлении упрощенной регистрации до 1 сентября 2031-го. Кабмин выразил поддержку законопроекту.

Денис Данилов