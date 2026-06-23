В Казани за год средняя стоимость квадратного метра выросла на 10% — до 220,3 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость квадратного метра в Казани за год выросла на 10%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Стоимость квадратного метра в Казани за год выросла на 10%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом средний размер зарплаты в апреле этого года составил 83,2 тыс. руб., увеличившись на 12% за год. В регионе зарплаты выросли слабее, чем в среднем по городам, а цены — сильнее.

Такая же ситуация наблюдается в Йошкар-Оле и Кирове. В Йошкар-Оле средняя зарплата достигла 66,2 тыс. руб., увеличившись на 15%, а стоимость квадратного метра увеличилась на 19% и достигла 121,8 тыс. руб. В Кирове средний уровень оплаты труда составил 64,7 тыс. руб. (+9%), а цена квадратного метра увеличилась на 18% — до 125,8 тыс. руб.

В Чебоксарах же и зарплаты, и цены выросли сильнее, чем в среднем по городам. В городе зарплаты выросли на 22% — до 72,2 тыс. руб., а стоимость жилья увеличилась на 19% — до 137 тыс. руб. за квадратный метр.

Анна Кайдалова