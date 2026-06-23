Под Анапой завершили строительство офиса врача общей практики

В селе Сукко Анапского района достроили офис врача общей практики, сообщила мэр города Светлана Маслова. Муниципалитет готовит документы для передачи объекта в ведение городской больницы Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Сукко под офис врача общей практики построили двухэтажное здание площадью порядка 500 кв. м. На первом этаже будет работать детское отделение, на втором этаже расположатся кабинеты стоматолога, гинеколога и терапевта, а также физиокабинет.

Инвестор приобрел и установил необходимое медицинское оборудование для офиса ВОП. Территорию объекта благоустроили и организовали доступную среду для маломобильных граждан. Медицинский персонал для офиса врача общей практики переведут из старого здания.

Глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что после передачи офиса врача общей практики на баланс городской больницы начнется процедура лицензирования. Прохождение процедуры занимает от одного до трех месяцев.

Кристина Мельникова