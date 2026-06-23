На Ставрополье клещевым боррелиозом и КГЛ заразились 23 человека

За неделю в медицинские учреждения Ставропольского края с укусами клещей обратились 340 человек. У 16 из них был выявлен клещевой боррелиоз, а у семи — клещевой геморрагический лихорадка (КГЛ). С начала 2026 года число пострадавших от этих паразитов превысило 2,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Мероприятия по обработке общественных зон и животных от клещей продолжаются. Специалисты управления еще раз напомнили о правилах безопасности при пребывании на природе: при обнаружении клеща на теле следует незамедлительно обратиться в медицинское учреждение для проведения необходимых анализов.

При появлении любых симптомов ухудшения состояния здоровья нужно повторно обратиться к врачу.

Наталья Белоштейн