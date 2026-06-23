Сочинец распилил родительский сейф в лесу и передал мошенникам 1 млн рублей

В Сочи 18-летний житель курорта стал жертвой мошенников и лишил родителей крупной суммы денег и ювелирных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, ему поступили телефонные звонки от лиц, представившихся сотрудниками военкомата и ФСБ, которые убедили его в том, что на его имя открыты банковские счета, используемые для финансирования противников государства. Для предотвращения противоправных действий молодому человеку предложили передать все имеющиеся денежные средства и золотые украшения на проверку. Потерпевший вывез принадлежащий родителям сейф в лесной массив, распилил его, изъял около 1 млн руб. и драгоценности, после чего передал их девушке-курьеру.

Задержанным курьером оказалась 18-летняя жительница Северского района. Она действовала по указанию дистанционных кураторов: приняла сумку у потерпевшего, провела ночь в гостинице, а на следующий день передала содержимое сообщнику на территории торгового центра. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения, ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве, максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, обвиняемой в серии мошенничеств: по версии следствия, она представлялась сотрудницей администрации и обещала за деньги помощь в получении жилья, регистрации, выплатах и документах, получая от клиентов от нескольких тысяч до 1,5 млн руб., но обязательства не выполняла. Материалы с утвержденным обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик