В ЗСК на очередном заседании рассмотрят около 30 законопроектов

На следующей неделе депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрят около 30 вопросов в рамках 84-го пленарного заседания. Об этом сообщил председатель регионального парламента Юрий Бурлачко. По его словам, повестка заседания включает изменения в ряд краевых нормативных актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Среди приоритетных тем предстоящей сессии — вопросы социальной поддержки. В частности, депутаты намерены рассмотреть инициативу комитета ЗСК по вопросам транспорта, дорожного хозяйства и связи, предусматривающую введение дополнительной меры поддержки для многодетных семей.

Речь идет о предоставлении семьям с тремя и более детьми права бесплатного пользования платными парковками. Как отмечают в краевом парламенте, инициатива направлена на повышение транспортной доступности и мобильности многодетных семей, использующих личный автомобиль.

«Семейный отдых, совместные поездки в школу или походы по магазинам — иногда именно эти вполне будничные мгновения, проведенные с родителями, дарят детям самые яркие и теплые воспоминания, остающиеся с ними на всю жизнь. Дорожная ситуация уж точно не должна омрачать такие моменты, тем более для ребят из больших семей. Понимая это, краевые депутаты предлагают новую меру поддержки, направленную на значительное повышение мобильности многодетных кубанских семей, обладающих собственным автотранспортом»,— отметил господин Бурлачко.

Соответствующие изменения в региональное законодательство планируется рассмотреть на предстоящем пленарном заседании в первом чтении.

Вячеслав Рыжков