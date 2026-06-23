В Новороссийске сняли угрозу атаки беспилотников
В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По словам главы администрации Новороссийска, в настоящее время для жителей и гостей города опасность отсутствует. Угроза по БПЛА на территории муниципалитета вводилась дважды за утро, а также действовала в ночное время.
22 июня в Новороссийске дважды включали сирены из-за режима тревоги по БПЛА. Сигнал отменяли спустя непродолжительное время.