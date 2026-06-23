Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске сняли угрозу атаки беспилотников

В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы администрации Новороссийска, в настоящее время для жителей и гостей города опасность отсутствует. Угроза по БПЛА на территории муниципалитета вводилась дважды за утро, а также действовала в ночное время.

22 июня в Новороссийске дважды включали сирены из-за режима тревоги по БПЛА. Сигнал отменяли спустя непродолжительное время.

Кристина Мельникова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд