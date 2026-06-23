В Новороссийске сняли угрозу атаки беспилотников

В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

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По словам главы администрации Новороссийска, в настоящее время для жителей и гостей города опасность отсутствует. Угроза по БПЛА на территории муниципалитета вводилась дважды за утро, а также действовала в ночное время.

22 июня в Новороссийске дважды включали сирены из-за режима тревоги по БПЛА. Сигнал отменяли спустя непродолжительное время.

Кристина Мельникова