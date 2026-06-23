СМИ: Шишкарев может продать КСК в Новороссийске для выкупа доли «Росатома» в «Деле»

Основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев планирует продать зерновой терминал КСК в Новороссийске для финансирования выкупа 49-процентной доли у госкорпорации «Росатом». Как сообщили «Эксперту» источники, знакомые с ходом переговоров, потенциальным покупателем актива выступает «Деметра-Холдинг», объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным собеседников издания, стоимость терминала КСК оценивается в 50 млрд руб.

В ГК «Дело» от комментариев отказались. В «Деметра-Холдинге» опровергли информацию.

«В связи с сегодняшними публикациями в ряде СМИ некорректной информации о деятельности и активах ГК "Деметра-Холдинг" заявляем, что данные сведения не соответствуют действительности»,— заявили в компании.

Зерновой терминал КСК в Новороссийске (входит в «ДелоПортс», стивидорный холдинг группы компаний «Дело»). По данным компании, мощность терминала составляет 10,5 млн т в год. КСК осуществляет перевалку грузов в порту Новороссийск. Помимо насыпных терминал осуществляет перевалку генеральных и Ро-Ро грузов

В апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку по приобретению председателем совета директоров транспортно-логистической группы «Дело» Сергеем Шишкаревым 49% доли в ООО «УК "Дело"», принадлежащей госкорпорации «Росатом».

«Росатом» вошел в капитал группы в конце 2019 года, приобретя 30% за 29,9 млрд руб., а в 2022 году увеличил долю до 49%. В результате сделки структура собственности «Дела» выглядела следующим образом: 50% — у Сергея Шишкарева, 49% — у «Росатома», 1% — у ООО «Р-Альянс».

В апреле также сообщалось, что после выкупа у «Росатома» 49% акций группы «Дело» ее владелец Сергей Шишкарев продаст весь пакет или его часть «Ростеху», с которым возможна синергия в производстве подвижного состава и контейнеров.