Модернизация производства обошлась «Тагмету» в 1,3 млрд рублей

Завод по производству труб «Тагмет» (Таганрог) в 2025 году вложил в модернизацию оборудования своих электросталеплавильного и трубопрокатного цехов 1,3 млрд руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным компании, основное направление модернизации заключалось не в наращивании объемов, а в удовлетворении возросших требований к продукции. Внимание уделялось улучшению характеристик и свойств изделий, чтобы они могли функционировать в климатических условиях Крайнего Севера.

В электросталеплавильном цехе увеличили мощности для производства марок стали, требующих замедленного охлаждения. Внедрена новая система автоматизации, упрощающая выбор поставщика, повышающая эффективность контроля материалов и отказавшаяся от бумажных документов.

В трубопрокатном цехе внедрили новые покрытия, улучшив защиту трубопроводов. Новое оборудование увеличило выпуск износостойких муфт на 35%, обеспечивая герметичность и прочность стыков.

Наталья Белоштейн