За пять месяцев 2026 года ставропольчане взяли ипотек на 20,3 млрд рублей

В мае 2026 года ставропольские банки оформили около тысячи жилищных займов совокупным объёмом 3,6 млрд руб. — на 13% меньше, чем месяцем ранее, однако эксперты расценивают это как сезонный откат, а не признак системного ухудшения рынка. Ипотечное кредитование в Ставропольском крае в мае 2026 года продемонстрировало умеренный спад: финансовые организации региона предоставили порядка 1 тыс. жилищных займов на общую сумму 3,6 млрд руб. По сравнению с апрелем количество одобренных кредитов уменьшилось на 9%, а их суммарный объем сократился на 13%. Соответствующие данные опубликовало Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средний размер одного ипотечного договора в регионе за месяц просел на 4% — до 3,6 млн руб. Типичный срок погашения займа составляет 265 месяцев, что эквивалентно 22 годам. Если рассматривать накопленный результат, то за январь–май 2026 года жители края оформили в совокупности 5,4 тыс. ипотек на 20,3 млрд руб.

На федеральном уровне майская статистика выглядит схожим образом. Российские банки выдали 80,33 тыс. кредитов на приобретение жилья — на 12% меньше в количественном и денежном выражении по сравнению с апрелем. Вместе с тем в годовом сопоставлении рынок остается в положительной зоне: число выдач возросло на 22%, а совокупный объем — на 15%, достигнув 329,37 млрд руб.

Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин не склонен интерпретировать майское торможение как начало негативной тенденции. «Снижение носит сезонный характер и обусловлено уменьшением числа рабочих дней из-за праздников, а также поведением заемщиков, которые стремятся либо закрыть сделки до майских выходных, либо приступить к оформлению уже после них», — пояснил эксперт.

По его наблюдениям, принципиальной особенностью прошедшего месяца стало снижение доли новостроек в структуре ипотечного портфеля. Причины — высокие цены на первичное жильё в сочетании с ужесточением требований к льготным программам, что фактически отсекло от них семьи с невысокими доходами.

Рынок готового жилья, напротив, демонстрирует обратную динамику. Несмотря на то что полная стоимость кредита сохраняется на уровне около 19%, она перестала служить заградительным барьером. При небольших суммах и коротких сроках погашения такие условия оказываются вполне приемлемыми для части покупателей. Эксперт прогнозирует, что по мере ожидаемого снижения ключевой ставки Центрального банка именно ипотека на вторичное жилье превратится в главный локомотив роста рынка к концу года, постепенно вытесняя с этой роли государственные льготные программы.

Станислав Маслаков