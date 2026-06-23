В Республике Крым объявлена беспилотная опасность
На территории Республики Крым объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фото: Telegram-канал губернатора Республики Крым Сергея Аксенова
Сейчас над Крымом работает ПВО. Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 143 беспилотника.