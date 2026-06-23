В Республике Крым объявлена беспилотная опасность

На территории Республики Крым объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Республики Крым Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал губернатора Республики Крым Сергея Аксенова

Сейчас над Крымом работает ПВО. Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России ликвидировали 143 беспилотника.

Алина Зорина