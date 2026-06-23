На Северном Каказе разработали единый билет по турнаправлениям

Пассажиры получили возможность объединить поездки на разных видах транспорта в единый маршрут по мультимодальным билетам. Услуга «единого билета» уже доступна к популярным туристическим направлениям — Приэльбрусью и Домбаю. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Как отметили в Минтрансе, с 23 июня по 27 августа 2026 года туристы могут воспользоваться комплексной транспортной схемой, включающей несколько видов транспорта для одного маршрута. Пересадка на автобусы будет осуществляться на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод. Эта услуга предоставляет возможность организовать удобные маршруты в местах, где нет прямого железнодорожного или авиасообщения.

Наталья Белоштейн