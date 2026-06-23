Владимир Путин направил приветствие участникам ПМЮФ

Президент России Владимир Путин 23 июня направил послание участникам и гостям XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026). Глава государства подчеркнул, что только на прочной основе общепризнанных правовых норм и принципов можно эффективно отвечать на вызовы XXI века, обеспечивать стабильность и равноправное сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Текст послания опубликован на сайте Кремля

Фото: пресс-служба президента РФ Текст послания опубликован на сайте Кремля

Фото: пресс-служба президента РФ

Текст послания опубликован на сайте Кремля. ПМЮФ-2026 проходит в Петербурге с 24 по 26 июня под девизом «Время быть в праве». Среди участников — председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, министр юстиции Константин Чуйченко и другие эксперты. Форум продлится до 26 июня.

Кирилл Конторщиков