Готовившая теракт в Пятигорске смертница достала взрывчатку из мусорного пакета

Одна из задержанных смертниц по делу о подготовке теракта в Пятигорске сообщила на месте проверки показаний, что взяла рюкзак со взрывчаткой из переполненного мусорного пакета. Следственный комитет России обнародовал видеозапись с ее признанием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОС ФСБ России Фото: ЦОС ФСБ России

Фигурантка утверждает, что пришла в назначенное место, взяла мусорный пакет, вытащила из него рюкзак и пошла по указанному адресу. Там ее и задержали силовики.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», утром 23 июня в Пятигорске задержали двух подозреваемых, которые, по версии спецслужб, по указанию Украины доставили две бомбы и планировали совершить двойной теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов.

20-летнюю россиянку задержали на подходе к одному из зданий силовых ведомств. В ее рюкзаке нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около 2 кг тротила. Его поместили в безопасное место, после чего произошел взрыв. Никто не пострадал. В районе ввели повышенные меры безопасности, начался поиск соучастников задержанной.

Еще одну 47-летнюю фигурантку задержали поблизости. Она планировала по указанию «украинских кураторов» доставить СВУ к месту первого взрыва в момент работы следственно-оперативной группы.

Наталья Белоштейн