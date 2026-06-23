Татарстан лидирует в ПФО по интересу к контролю личных расходов
Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по числу обращений к теме «Куда уходят деньги». Казань лидирует по интересу к теме финансовой подушки безопасности, сообщает «Россельхозбанк».
Татарстан лидирует в ПФО по интересу к контролю личных расходов
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
При этом интерес к теме сохранения средств вырос на 8,6% по сравнению с прошлым годом, тогда как интерес к накоплениям снизился на 67,4%.
В Кировской области за год на 33,3% вырос интерес к накоплениям. Основной запрос жителей региона по-прежнему связан с контролем расходов.
В Марий Эл зафиксирован почти двукратный рост интереса к теме сохранения денег: он вырос на 90,9% за год.