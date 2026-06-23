Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа по числу обращений к теме «Куда уходят деньги». Казань лидирует по интересу к теме финансовой подушки безопасности, сообщает «Россельхозбанк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан лидирует в ПФО по интересу к контролю личных расходов

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Татарстан лидирует в ПФО по интересу к контролю личных расходов

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

При этом интерес к теме сохранения средств вырос на 8,6% по сравнению с прошлым годом, тогда как интерес к накоплениям снизился на 67,4%.

В Кировской области за год на 33,3% вырос интерес к накоплениям. Основной запрос жителей региона по-прежнему связан с контролем расходов.

В Марий Эл зафиксирован почти двукратный рост интереса к теме сохранения денег: он вырос на 90,9% за год.

Анна Кайдалова