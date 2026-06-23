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Донские саперы уничтожили авиабомбу времен ВОВ в Волгоградской области

Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС обезвредил боеприпас, найденный в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны — ФАБ-50В — нашли в Дзержинском районе при проведении земляных работ. Бомбу увезли на безопасное от города расстояние и обезвредили подрывом с соблюдением всех мер безопасности.

По словам донских пиротехников, в Волгоградскую область им приходится выезжать регулярно. Эхо Сталинградской битвы дает о себе знать жителям региона: снаряды, авиабомбы и останки бойцов Красной армии находят ежегодно.

Константин Соловьев

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