Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Следственный комитет проверит сообщения о массовых драках в Минеральных Водах

Следственный комитет инициировал проверку по факту регулярных массовых драк в досуговом заведении Минеральных Вод. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что местные жители сообщали о систематических столкновениях с участием посетителей заведения. Проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Ставропольскому краю представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд