Следственный комитет проверит сообщения о массовых драках в Минеральных Водах

Следственный комитет инициировал проверку по факту регулярных массовых драк в досуговом заведении Минеральных Вод. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что местные жители сообщали о систематических столкновениях с участием посетителей заведения. Проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Ставропольскому краю представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Константин Соловьев