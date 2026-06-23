В Ростове приступили к разбору здания бывшего мясокомбината

В Ростове-на-Дону приступили к разбору здания, входившего в дореволюционное время в комплекс застройки ростовской бойни — бывшей казармы для рабочих на ул. Текучева, 205. В советское время на месте бойни располагались цеха мясокомбината. Об этом сообщило объединение «Мой Фасад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединение «Мой фасад» Фото: объединение «Мой фасад»

Как отметили в объединении, в планах застройщика, судя по данным на сайте ЖК «Культура», на месте бывшего мясокомбината возведение 16 жилых корпусов.

Наталья Белоштейн