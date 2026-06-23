ЖК «Просторы Крыма» от ГК «Победа» стал победителем премии Urban Awards 2026
Эта награда подтверждает высокий уровень проекта, его масштаб и продуманную концепцию
Фото: пресс-служба ГК ПОБЕДА
Проект одержал победу в номинации:
«Лучший строящийся жилой комплекс и комплекс апартаментов комфорт-класса Республики Крым»
Премия Urban Awards — одна из самых авторитетных в сфере девелопмента, и эта награда подтверждает высокий уровень проекта, его масштаб и продуманную концепцию.
«Просторы Крыма» — это крупный жилой и курортный кластер в районе Феодосии, всего в ~1,5 км от Черного моря.
Ключевые характеристики проекта:
- территория более 186 гектаров
- среднеэтажная застройка (6–8 этажей)
- более 800 000 м жилой недвижимости
В проекте предусмотрена полноценная инфраструктура:
- образовательные учреждения
- спортивные объекты и бассейны
- торговые галереи
- первый в Крыму всесезонный аквапарк и площадка для падел-тенниса
- парк с озером на 6,69 Га
Концепция комплекса — создание комфортной среды для жизни у моря, сочетающей городской уровень удобства и атмосферу курорта.
Победа в Urban Awards 2026 подчеркивает статус проекта как одного из самых перспективных и масштабных в Республике Крым.
Застройщик ООО «ЖК «Просторы Крыма» с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. Застройщик входит в ГК «Победа»
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