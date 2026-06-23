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ЖК «Просторы Крыма» от ГК «Победа» стал победителем премии Urban Awards 2026

Эта награда подтверждает высокий уровень проекта, его масштаб и продуманную концепцию

Фото: пресс-служба ГК ПОБЕДА

Фото: пресс-служба ГК ПОБЕДА

Проект одержал победу в номинации:

«Лучший строящийся жилой комплекс и комплекс апартаментов комфорт-класса Республики Крым»

Премия Urban Awards — одна из самых авторитетных в сфере девелопмента, и эта награда подтверждает высокий уровень проекта, его масштаб и продуманную концепцию.

«Просторы Крыма» — это крупный жилой и курортный кластер в районе Феодосии, всего в ~1,5 км от Черного моря.

Ключевые характеристики проекта:

  • территория более 186 гектаров
  • среднеэтажная застройка (6–8 этажей)
  • более 800 000 м жилой недвижимости

В проекте предусмотрена полноценная инфраструктура:

  • образовательные учреждения
  • спортивные объекты и бассейны
  • торговые галереи
  • первый в Крыму всесезонный аквапарк и площадка для падел-тенниса
  • парк с озером на 6,69 Га

Концепция комплекса — создание комфортной среды для жизни у моря, сочетающей городской уровень удобства и атмосферу курорта.

Победа в Urban Awards 2026 подчеркивает статус проекта как одного из самых перспективных и масштабных в Республике Крым.

Застройщик ООО «ЖК «Просторы Крыма» с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. Застройщик входит в ГК «Победа»

https://просторыкрыма/sale

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