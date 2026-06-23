Требования кредиторов к АО «Ростовавтодор» превысили 578 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области в мае 2026 года ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Ростовавтодор». Требования кредиторов к акционерному обществу превысили 578 млн рублей. С 12 мая 2026 года их предъявили 37 компаний. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первыми о своих требованиях заявили ООО «Спецстрой», ООО «Комплекттехторг» и ООО «Сириус». Общая сумма обязательств АО «Ростовавтодор» перед этими поставщиками превысила 64,1 млн руб.

Далее о своих требованиях заявили МП «Азовводоканал», ООО «Союзспецавто», ООО «Промснаб», ООО «Дорстрой», ООО «Экоград-Н», ООО «Ф. Бергер Опт», ООО «Неруд Дорстрой», ООО «Юг Сайлс», ООО «Газпром межрайгаз Ростов-на-Дону», ООО «КонсультантПлюс Ростов-на-Дону», АО «Азово-Донская нерудная компания», ООО «ФН машины», ООО «Стелс-Юг», ООО «Юггидравлика», отдел капитального строительства администрации Каменского района, ООО «Континент-Авто», ООО «АСН-Проект», ООО «Донавтозапчасти», АО «Донэнерго», ООО «Амбрелла», ООО «Про Фактор», ООО «Руссоль-Юг», ООО «Машпром», ООО «Евразия», ООО «Таллер» и ряд частных лиц. Сумма их требований превысила 514 млн руб.

Кроме этого, по данным ФНС РФ, налоговая задолженность компании на 1 мая 2026 года составила 246,6 млн руб.

Подробнее об этом в материале — «Претензии на полмиллиарда».

Наталья Белоштейн