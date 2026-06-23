В Глазове задержали подозреваемого в разбое с применением молотка

В Глазове сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении с применением молотка. Об этом сообщает МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело О разбОЕ (ст. 162 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что фигурант вымогал денежные средства у 18-летнего студента колледжа. «Молодые люди распивали спиртные напитки в подъезде дома. В ходе возникшего конфликта подозреваемый ударил знакомого молотком по лицу, требуя передачи денежных средств. В дальнейшем компания переместилась в квартиру подозреваемого, где он продолжил высказывать свои требования, угрожая потерпевшему ножом»,— говорится в сообщении.

Подозреваемый помещен в ИВС. По статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы.