Священник из Ижевска не может покинуть Армению из-за повестки на военные сборы

Служитель Армянской апостольской церкви в Ижевске отец Еремия не может вернуться из Армении в Россию из-за повестки на 25-дневные учебные военные сборы. Он вместе с коллегой из Воронежа получили ее во время краткосрочного визита в государство. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на журналистку Сюзи Бадоян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

По словам отца Еремии, оба священника ранее служили в войсковом духовенстве и готовы пройти сборы. 23 июня они должны приступить к службе.

В этом контексте издание ссылается на депутата армянского парламента Гегама Манукяна, заявившего, что власти страны запрещают выезд военнообязанным, прибывшим из-за рубежа в период парламентских выборов 7 июня, и направляют их на сборы.

Карина Пырина