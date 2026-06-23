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В КБР объем собранных тепличных овощей превысил 3 тысячи тонн

В январе-мае 2026 года в Кабардино-Балкарии в организованном секторе собрали 3,1 тыс. т овощей защищенного грунта. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные регионального Минсельхоза.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сельхозорганизации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели поставляют свою продукцию исключительно на внутренний рынок, как уточнили в ведомстве.

В 2025 году в организованном секторе тепличных хозяйств было произведено 17,6 тыс. т овощей, тогда как в хозяйствах всех категорий этот показатель достиг 36,8 тыс. т.

Наталья Белоштейн

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