Ульяновская область по уровню доходов населения оказалась на 10-м месте по ПФО

По итогам 2025 года в целом по России наблюдается снижение уровня бедности. Это следует из результатов рейтинга, составленного экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня», проводит комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рейтинг составлен на основе данных официальной статистики. По соотношению медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг лидером является Ненецкий автономный округ (3,99), за ним следуют Ямало-Ненецкий (3,98) и Чукотский (3,65) автономные округа, а также Магаданская область (3,28). Москва занимает пятую строчку (3,13), Санкт-Петербург — восьмую (2,66). На девятом месте —Татарстан (2,57).

Самарская область — на 31-м месте (2,04), Оренбургская — на 64-м месте (1,76), Ульяновская область — на 67-й строчке (1,74).

В ПФО лидером по этому показателю является Татарстан. Самарская область — на третьем месте после Нижегородской, Оренбургская — на девятом месте, Ульяновская область заняла 10-е место.

По доле населения за чертой бедности наилучшие показатели (самый низкий процент) у Санкт-Петербурга (3,2%). Самарская область среди регионов РФ на 42-м месте (7,5%), Оренбургская — на 51-м месте (8,2%), Ульяновская заняла 54-е место (8,4%). У всех регионов РФ доля населения за чертой бедности в сравнении с 2024 годом уменьшилась. Лидером снижения такой доли стал Забайкальский край (минус 1,8%). Меньше всего снижение произошло в Москве, Мурманской области и Санкт-Петербурге (минус 0,2%). По этому показателю Оренбургская область вышла на 22-е место (минус 1%), Ульяновская область — на 31-е место (минус 0,9%), Самарская область находится на 54-м месте (минус 0,6%).

Сергей Титов, Ульяновск