Пять поездов, следующие из Крыма, задерживаются

Пять поездов «Таврия», следующие из Республики Крым, задерживаются из-за временного перекрытия Крымского моста. Сейчас железнодорожное движение по мосту открыто. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По состоянию на 09:00 мск 23 июня из Республики Крым задерживаются пять поездов «Таврия». Они отправлены в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск из Симферополя и Керчи. Максимальное время задержки составляет 4,5 часа, минимальное — 1,5 часа.

«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — говорится в сообщении перевозчика.

Алина Зорина