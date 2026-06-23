Холмогоровский лес в Ижевске благоустроят в 2027 году по федеральной программе

Проект благоустройства «Холмогоровский лес» в Ижевске выиграл в голосовании по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Благоустройство объекта будет финансироваться из бюджета РФ. Такие данные содержатся на портале «Госуслуги».

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Проект набрал почти 15,9 тыс. голосов. «Предлагается сделать удобную систему навигации, развести потоки лыжников и пешеходов, организовать зоны для детских игр и спортивных занятий, устроить зону для пикников и птичью столовую», — говорится в сообщении. Благоустройство начнется в 2027 году.

Второе место занял «Сквер знаний» в Устиновском районе — 15,7 тыс. голосов. Третьим стал проект «Аллея имени Александра Кононова», который выбрали 5,5 тыс. человек.

ФКГС — программа по благоустройству общественных пространств в России. Набравшие больше всего голосов объекты получают финансирование из федерального бюджета. В 2026 году за них проголосовало 127 тыс. жителей Удмуртии. В следующем году обновят восемь проектов в восьми муниципалитетах республики.