Импорт картофеля на Кубань сократился на 100 тысяч тонн

С начала 2026 года импорт картофеля в Краснодарский край снизился до 236 тыс. тонн, что на 103 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом выросли поставки капусты, а импорт моркови достиг 21,6 тыс. тонн. Экспорт круп сохранился на уровне прошлого года — 10,2 тыс. тонн. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным управления, импорт томатов в 2026 году сократился до 16,4 тыс. тонн (в 2025 году — 35,4 тыс. тонн). Поставки осуществлялись из Турции, Туркмении, Ирана и других стран. При этом импорт капусты вырос до 7,5 тыс. тонн (в 2025 году — 4,3 тыс. тонн), ее привозили из Узбекистана, Ирана и Египта. Поставки лука сократились до 12,1 тыс. тонн (в 2025 году — 42 тыс. тонн), основные экспортеры — Египет и Турция. Импорт болгарского перца снизился незначительно — до 11,5 тыс. тонн (в 2025 году — 12 тыс. тонн), его привозили из Турции, Ирана и Армении.

Импорт моркови в 2026 году вырос до 21,6 тыс. тонн, что на 2 тыс. тонн больше, чем в аналогичный период прошлого года. Основные страны-поставщики — Египет, Турция и Узбекистан. Импорт огурцов с начала года составил 721 тонну, что на 500 тонн меньше, чем годом ранее. Поставки осуществлялись из Турции, Ирана и Армении.

Экспорт круп (рисовой и пшеничной крупы) сохранился на уровне прошлого года и составил 10,2 тыс. тонн. Продукцию отправляли в Турцию, Беларусь, Армению, Индию и другие страны. Импорт круп (пшеничной крупы и киноа) в 2026 году достиг 545 тонн, что на 24 тонны больше, чем в 2025 году. Основные поставщики — Перу, Индия и Армения.

Экспорт овощей в 2026 году, помимо прочих культур, включил лук (802 тонны в Армению, на 400 тонн меньше, чем годом ранее) и морковь (453 тонны, также в Армению). В 2025 году за аналогичный период поставлялись томаты (6,2 тонны в Беларусь), капуста (57 тонн в Армению и Беларусь) и картофель (2,3 тонны в Беларусь). По данным на начало июня, в 2026 году экспорт огурцов, томатов, капусты, болгарского перца и картофеля не осуществлялся.

Алина Зорина