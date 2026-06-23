В Чувашии учащихся вновь эвакуировали в укрытия во время сдачи ЕГЭ
В Чувашии второй день подряд учащихся во время проведения ЕГЭ эвакуируют в укрытия из-за объявленной в регионе ракетной опасности. Об этом сообщил министр образования региона Дмитрий Захаров.
В Чувашии учащихся вновь эвакуировали в укрытия во время сдачи ЕГЭ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Также руководителям детских садов, лагерей, детских домов, техникумов и вузов дали поручение действовать в соответствии с установленными регламентами и инструкциями.
В республике ракетную опасность объявили в 10:24. В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты.
Накануне в Чувашии и соседнем Татарстане произошла аналогичная ситуация.