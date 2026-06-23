В Чувашии второй день подряд учащихся во время проведения ЕГЭ эвакуируют в укрытия из-за объявленной в регионе ракетной опасности. Об этом сообщил министр образования региона Дмитрий Захаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии учащихся вновь эвакуировали в укрытия во время сдачи ЕГЭ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Чувашии учащихся вновь эвакуировали в укрытия во время сдачи ЕГЭ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также руководителям детских садов, лагерей, детских домов, техникумов и вузов дали поручение действовать в соответствии с установленными регламентами и инструкциями.

В республике ракетную опасность объявили в 10:24. В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты.

Накануне в Чувашии и соседнем Татарстане произошла аналогичная ситуация.

Анна Кайдалова