Петербург почти полностью выполнил программу развития здравоохранения за 2025 год
В 2025 году на реализацию программы «Развитие здравоохранения» в Санкт-Петербурге направили 323,84 млрд рублей. Такие данные озвучили 23 июня на заседании городского правительства.
На развитие здравоохранения Петербурга направили более 323 млрд рублей
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Основной объем финансирования обеспечил городской бюджет — из казны выделили 220,92 млрд рублей. Еще 9,65 млрд рублей поступило из федерального бюджета, а свыше 93 млрд рублей составили внебюджетные источники.
Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана, большая часть средств — 298,2 млрд рублей — была направлена на текущие расходы, еще 24,3 млрд рублей составили расходы на развитие. Исполнение плана бюджетного финансирования достигло 99,6%.
Отдельное внимание уделили поддержке жителей старшего поколения. В рамках программы выполнено 4,3 тысячи операций по лечению катаракты, а также выдано более 2,1 тысячи слуховых аппаратов.
Кроме того, по итогам года Санкт-Петербургу удалось превысить целевые показатели по снижению смертности — показатель исполнения составил 110,6% от плана.