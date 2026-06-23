Петербург почти полностью выполнил программу развития здравоохранения за 2025 год

В 2025 году на реализацию программы «Развитие здравоохранения» в Санкт-Петербурге направили 323,84 млрд рублей. Такие данные озвучили 23 июня на заседании городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На развитие здравоохранения Петербурга направили более 323 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На развитие здравоохранения Петербурга направили более 323 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основной объем финансирования обеспечил городской бюджет — из казны выделили 220,92 млрд рублей. Еще 9,65 млрд рублей поступило из федерального бюджета, а свыше 93 млрд рублей составили внебюджетные источники.

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана, большая часть средств — 298,2 млрд рублей — была направлена на текущие расходы, еще 24,3 млрд рублей составили расходы на развитие. Исполнение плана бюджетного финансирования достигло 99,6%.

Отдельное внимание уделили поддержке жителей старшего поколения. В рамках программы выполнено 4,3 тысячи операций по лечению катаракты, а также выдано более 2,1 тысячи слуховых аппаратов.

Кроме того, по итогам года Санкт-Петербургу удалось превысить целевые показатели по снижению смертности — показатель исполнения составил 110,6% от плана.

Матвей Николаев