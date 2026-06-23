В Петербурге открылась юбилейная конференция по кибербезопасности

В Санкт-Петербурге начала работу 35-я конференция «Методы и технические средства обеспечения безопасности информации» (МиТСОБИ) имени Петра Зегжды. Центральными темами стали кибербезопасность критической инфраструктуры, когнитивные угрозы и применение искусственного интеллекта в защите данных. Конференция объединила ведущих экспертов отрасли, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференция объединила ведущих экспертов отрасли

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Конференция объединила ведущих экспертов отрасли

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Преемственность поколений — одна из отличительных черт нашей конференции. Те, кто начинал с выступлений на секции для молодых специалистов, сегодня сами становятся ведущими экспертами»,— отметил председатель оргкомитета, директор Института компьютерных наук и кибербезопасности СПбПУ Дмитрий Зегжда. В программе также заявлены сессии по криптографическим методам защиты, цифровой криминалистике, подготовке кадров и проблемам цифрового суверенитета.

Кирилл Конторщиков