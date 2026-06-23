Под Гатчиной ликвидировали нарколабораторию и изъяли более 26 кг синтетических веществ
Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД совместно с полицейскими Петербурга и оперативниками из Всеволожского района задержали двух жителей города 47 и 49 лет. Их подозревают в организации подпольного производства наркотиков и попытке их дальнейшего сбыта.
Двух петербуржцев задержали по делу о производстве и сбыте наркотиков в Ленобласти
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Как сообщили 23 июня в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, нелегальную лабораторию обнаружили в деревне Покровка Гатчинского района. Она располагалась в арендованном помещении.
Во время обыска правоохранители изъяли 17,3 грамма порошкообразного вещества, около 670 литров реактивов и прекурсоров, а также оборудование для производства — лабораторную посуду, вакууматор, защитные маски и камеры видеонаблюдения. Экспертиза установила, что найденное вещество является альфа-PVP.
Дополнительно в лесном массиве под Лугой полицейские нашли тайник, где хранилось свыше 26 килограммов синтетического наркотика.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.