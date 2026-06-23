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В Татарстане планируют расширить поставки текстиля из Белоруссии

Предприятия легкой промышленности Татарстана провели переговоры с белорусским концерном «Беллегпром» в Минске о поставке тканей, фурнитуры и других материалов для татарстанских швейных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга республики.

В Татарстане планируют расширить поставки текстиля из Белоруссии

В Татарстане планируют расширить поставки текстиля из Белоруссии

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В Татарстане планируют расширить поставки текстиля из Белоруссии

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Одним из перспективных направлений сотрудничества назвали производство школьной формы и спецодежды.

Белорусские производители готовы расширять поставки продукции в республику. В частности, обсуждается расширение сотрудничества с текстильным предприятием «Моготекс».

Анна Кайдалова