В Татарстане планируют расширить поставки текстиля из Белоруссии
Предприятия легкой промышленности Татарстана провели переговоры с белорусским концерном «Беллегпром» в Минске о поставке тканей, фурнитуры и других материалов для татарстанских швейных предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга республики.
В Татарстане планируют расширить поставки текстиля из Белоруссии
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Одним из перспективных направлений сотрудничества назвали производство школьной формы и спецодежды.
Белорусские производители готовы расширять поставки продукции в республику. В частности, обсуждается расширение сотрудничества с текстильным предприятием «Моготекс».