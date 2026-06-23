В Волгодонске на пожаре погибла пенсионерка

При тушении пожара в многоэтажке на ул. Максима Горького в Волгодонске была обнаружена пострадавшая хозяйка квартиры. 87-летняя женщина скончалась в карете скорой помощи от отравления продуктами горения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорание на 1 кв. м ликвидировали десять пожарных с помощью пяти единиц техники.

Как установил дознаватель ведомства, причиной возгорания стала неисправность холодильника.

Наталья Белоштейн